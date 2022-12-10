В аннексированном Крыму в казарме для мобилизованных произошёл пожар

В аннексированном Россией Крыму в посёлке Советское в казарме для мобилизованных произошёл пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Пророссийский телеграм-канал "Крымский", ссылаясь на источники в российском руководстве Крыма, сообщил, что в результате пожара погибли двое военнослужащих. Около двухсот солдат были переселены в другое место. Причиной пожара называют "неосторожное обращение с огнем".

Каких-либо официальных подтверждений происшествия нет.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором якобы запечатлён пожар в казарме.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в аннексированном Россией Крыму неоднократно происходили взрывы и были слышны звуки выстрелов. Российские власти объясняют это "работой ПВО".

По подсчётам журналистов, на 9 декабря в ходе войны России с Украиной погибли 10 002 российских военнослужащих, 430 из них – это мобилизованные россияне.