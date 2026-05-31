В Крыму ввели талоны на бензин на фоне топливного кризиса

Власти аннексированных Крыма и Севастополя ввели талоны на бензин из-за дефицита топлива. С 31 мая на полуострове бензин АИ-95 на заправках сетей АТАН и ТЭС отпускается только по талонам, а продажа АИ-92 ограничена 20 литрами на автомобиль. В Севастополе по талонам теперь продаются обе марки бензина.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ограничения временными и необходимыми для пополнения запасов топлива.

Проблемы с поставками начались после ударов по логистическим маршрутам, связывающим полуостров с материковой частью России. Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 "Новороссия", которую называют "сухопутным мостом" в Крым. В последние недели на полуострове уже действовали лимиты на продажу топлива, а на многих АЗС бензин АИ-95 фактически исчез.

Талоны на топливо в современной России вводились крайне редко, отмечает "Агентство". Последний подобный случай на уровне региональных властей произошёл в Магаданской области в 2017 году. До этого масштабные ограничения на продажу бензина вводились во время топливного кризиса 2011 года.