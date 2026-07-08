В Крыму за неделю цены на бензин выросли почти в 2 раза

Росстат 8 июля выпустил еженедельный отчёт о ценах на бензин в регионах России, а также подконтрольных России территориях Украины. Из отчёта следует, что за неделю в аннексированном Крыму топливо подорожало в среднем на 78,4%, то есть почти в два раза. При этом, как обратили внимание журналисты издания The Bell, ведомство обычно пишет в отчёте, в каких регионах рост цен был самым значительным, но на этот раз не стало этого делать. То, что на первом месте по этому показателю оказался именно Крым, выяснила "Медиазона", изучив отчёт. На прошлой неделе лидером по росту цен был аннексированный Севастополь.

В частности, наиболее популярный бензин марки АИ-95 в Крыму вырос в цене с 88,82 до 170,59 рубля за литр, то есть на 92%.

Всего за неделю с 30 июня по 6 июля бензин в России (включая аннексированные территории) подорожал на 2,1%, дизельное топливо — на 3,4%. После Крыма на втором месте Ивановская область, где топливо подорожало на 19%.

За предыдущую неделю (с 23 по 29 июня) бензин, согласно данным Росстата, подорожал на 1,6%, дизельное топливо - на 2,2%. Иными словами, рост цен ускоряется. Он сопровождается дефицитом топлива во многих регионах. Власти вводят различные меры, включая ограничения на продажу топлива. 8 июля был введён запрет на экспорт дизельного топлива. Власти намерены начать закупки топлива за рубежом.

Дефицит возник в том числе вследствие украинских ударов по НПЗ в России, что признали и представители властей на совещании с Владимиром Путиным 8 июля. В Крыму он усугублен ударами украинских дронов по логистическим маршрутам, в том числе и морским. Тема цен на топливо в Крыму поднималась на совещании, Путин поручил выделить российским властям Крыма дополнительные субсидии.