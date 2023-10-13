В Крыму задержали адвоката, который защищает украинских пленных

В аннексированном Севастополе задержали адвоката Алексея Ладина, который защищает украинских политзаключенных и попавших в плен военных. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на сына Ладина.

Адвоката задержали в Симферополе, куда он приехал на суд, после чего его доставили в Севастополь на обыск. Как пишет издание "Грати", Ладин приехал в Симферополь из Ростова-на-Дону, где в Южном окружном военном суде защищал мелитопольского активиста Ярослава Жука, обвиняемого по террористической статье.

Утверждается, что полицейские не показали никакие документы и не составили протокол обыска. Близким адвоката заявили, что ему назначат 15 суток административного ареста.

По словам правозащитницы Лили Гемеджи, Ладина могут преследовать по статье о "дискредитации" армии из-за поста в фейсбуке.

Ладин участвовал во многих судебных процессах над крымскими татарами, которых обвинили в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической и запрещенной в России.

После начала полномасштабного вторжения он защищал украинских военных, попавших в плен, а также украинцев с оккупированных территорий, которых российские власти обвиняют по уголовным статьям.