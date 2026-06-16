В Крыму запретили езду на мотоциклах и квадроциклах в ночное время

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил о запрете на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники с восьми часов вечера до шести утра.

Целью запрета он назвал обеспечение общественной безопасности. Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков, звуки мопедов мешают работе огневых групп, так как они похожи на беспилотники.



Ограничение вступает в силу с 17 июня и будет действовать до распоряжения об отмене.



На прошлой неделе был запрещено передвижение поездов в ночное время. Теперь поезда теперь ходят только в светлое время суток – с 05:00 до 23:00. Причины введения дневного режима Аксенов не назвал. По его же заявлениям, с начала июня ВСУ несколько раз атаковали железнодорожную инфраструктуру полуострова. Украина эту информацию не комментировала.



Кроме того, обратили внимание Крым. Реалии, власти изменили графики работы 72 электричек, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами.



Кроме того в ВСУ сообщили, что российское командование запретило армейским грузовикам пользоваться главными трассами на пути к Крыму.