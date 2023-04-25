Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Купянске в результате ракетного удара разрушен музей. Один человек погиб

В городе Купянске Харьковской области в результате российского ракетного удара разрушено здание краеведческого музея. На данный момент известно об одной погибшей сотруднице и десяти раненых. По меньшей мере два человека находятся под завалами. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что речь, вероятно, идёт об ударе ракетой C-300.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что виновные в совершении военных преступлений против Украины понесут наказание и оно будет безжалостным.

Минобороны России данные об ударе по Купянску пока не комментировало.

Купянск был оккупирован российскими войсками в начале войны России против Украины и освобожден украинскими военными в сентябре прошлого года. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Россией и регулярно подвергается ударам с российской территории.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Су-34 сбросил бомбу на центр Белгорода
Embed
Су-34 сбросил бомбу на центр Белгорода

No media source currently available

0:00 0:14:32 0:00

Су-34 сбросил бомбу на центр Белгорода

Есть пострадавшие


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG