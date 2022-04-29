В Кургане взорвался цех на фармацевтическом предприятии

В Кургане на фармацевтическом предприятии "Синтез" в одном из цехов произошел взрыв. Часть здания была разрушена. Сообщается об одном пострадавшем.

На момент взрыва рабочий день на предприятии был закончен. Пострадавший сотрудник заканчивал смену, сообщил журналистам 45.ru один из руководителей ПАО "Синтез".

"Коммерсантъ" называет предприятие одним из лидеров по производству антибиотиков в России для госпитального сегмента. Сообщается, что на заводах холдинга "Биннофарм Групп", в который входит "Синтез", производится вакцина от COVID-19 "Спутник V", а также препараты для лечения и профилактики коронавируса.