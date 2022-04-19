В Курганской области к Пасхе испекли куличи с буквой Z

В Курганской области в городе Шадринск к Пасхе испекли куличи с буквой Z, которая является символом российского военного вторжения в Украину. Как сообщает издание 45.ru такие куличи появились в местном супермаркете "Чайка" и стоят по 190 рублей за одну штуку.

Владелец супермаркета Анатолий Педошенко в разговоре с РИА Новости заявил, что такими куличами компания поддерживает российских солдат в Украине. По его словам воинская атрибутика на пасхальной выпечке появлялась еще в Первую мировую войну.

Представитель Русской православной церкви заявил, что куличи с буквой Z нельзя считать пасхальными и отметил, что их освящение не предусмотрено. "Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов." - подчеркнул замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней, пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.