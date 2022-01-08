Житель посёлка Мишкино, расположенного в ста километрах от Кургана, в ночь на 8 января открыл огонь по машине полиции из охотничьего ружья. Погиб 27-летний полицейский, ещё один был ранен. Об этом в субботу сообщила прокуратура Курганской области.

Сообщается, что подозреваемому 44 года. Он был ранен при задержании сотрудниками вневедомственной охраны и позднее умер в больнице, передаёт издание Ura.ru. Возможные мотивы нападавшего не сообщаются.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В регионе проводятся проверки соблюдения требований о владении и хранении оружия.