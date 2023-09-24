В Курске беспилотник поразил административное здание

В центре Курска утром в воскресенье беспилотник атаковал административное здание. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграме, "незначительно пострадала крыша". Старовойт утверждает, что беспилотник был украинским. Украинские военные, как обычно в таких случаях, сообщение не комментируют.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" впоследствии опубликовал видео из Курска, на котором виден дым над центром города. Издание пишет о "серии взрывов".

В чатах местные жители пишут, что под удар попало "здание на Добролюбова". На улице Добролюбова в Курске расположено областное управление ФСБ. Провоенный телеграм-канал "Рыбарь" предполагает, что речь идёт о здании администрации Центрального района Курска. Официальной информации нет.

Власти граничащих с Украиной регионов, а в последнее время и более отдалённых, регулярно отчитываются о сбитых беспилотниках. В этот раз губернатор не стал писать, что беспилотник был сбит.