В Курске медсестру оштрафовали из‑за голосовых сообщений

Суд в Курске назначил штраф в размере 40 тысяч рублей местной медсестре Юлии Гладилиной по протоколу о дискредитации армии России. Поводом для этого стали якобы её голосовые сообщения в одном из чатов в телеграм. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

К сообщению прикреплен репост видео из телеграм-канала "КУРСКИЙ БОМОНДЪ", на котором женщина, чье лицо скрыто, говорит, что "совершила большую ошибку" и из-за стрессовой ситуации "оскорбила СВО". Ранее в том же телеграм-канале был опубликован пост с личными фотографиями Гладилиной и её голосовыми сообщениями в чате на 45 человек.

На аудиозаписях пользовательница аккаунта под именем "Мария Вольф" оскорбляет раненных российских военных, вернувшихся из Украины. Она также заявляет, что на могилы погибших солдат можно справлять нужду. Авторы телеграм-канала утверждают, что аккаунт "Мария Вольф" принадлежит медсестре Юлии Гладилиной.