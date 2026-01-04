В воскресенье украинские беспилотники атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, из-за атаки без электроснабжения остались 115 населённых пунктов – это свыше 11 тысяч потребителей.

Атаке также подверглась деревня Новая Николаевка – в результате удара дрона погиб 55-летний мужчина.

В Белгородской области с начала суток в результате атак погибли два человека, еще девять получили ранения. Утром 4 января глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. Водитель скончался на месте, женщина и 4-летний ребенок получили множественные осколочные ранения.

Еще один человек пострадал в результате атаки беспилотника на город Губкин. По словам Гладкова, местная жительница получила баротравму и осколочные ранения. Загорелось торговое помещение, повреждены фасад, выбиты окна восьми квартир в трех многоквартирных домах.

Кроме того, в результате атак дронов два мирных жителя получили ранения в селе Новостроевка-Первая и в селе Берёзовка – обоих пострадавших доставили в больницы.

По словам Гладкова, во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения "Орлан", еще один мирный житель получил ранения. "Вследствие прилётов снарядов повреждены фасады и остекление административного здания, социального объекта, шести частных домов. Осколками посечены три автомобиля", – написал губернатор.

В посёлке Разумное беспилотник сдетонировал на парковке коммерческого объекта: одна женщина получила осколочное ранение кисти, у двух других пострадавших диагностированы баротравмы.

Гладков заявил, что в воскресенье украинские военные усилили атаки на Белгородскую область – с 9 до 15 часов были зафиксированы порядка 60 дронов. Утверждается, что больше половины из них были сбиты.