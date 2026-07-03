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В Курской области машина с чиновниками подорвалась на мине

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Фотография мины, которую опубликовал глава Курской области Александр Хинштейн после взрыва автомобиля в Рыльске
Фотография мины, которую опубликовал глава Курской области Александр Хинштейн после взрыва автомобиля в Рыльске

В центре Рыльска на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Пострадали четыре человека.

По его словам, взрывное устройство сработало дистанционно. В автомобиле находились глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Их госпитализировали.

В момент взрыва рядом находились еще два человека – начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. "От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног", – написал Хинштейн.

Территория оцеплена, на месте работают саперы.

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