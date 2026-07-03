В Курской области машина с чиновниками подорвалась на мине

В центре Рыльска на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Пострадали четыре человека.

По его словам, взрывное устройство сработало дистанционно. В автомобиле находились глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Их госпитализировали.

В момент взрыва рядом находились еще два человека – начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. "От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног", – написал Хинштейн.

Территория оцеплена, на месте работают саперы.