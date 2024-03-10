В Курской области обстреляно село, погибла женщина

В ночь на воскресенье Курская область подверглась обстрелу. В селе Кульбаки снаряд попал в жилой дом. Погибла женщина, её муж получил обширные ожоги, он госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Кроме того, в той же области на территории нефтебазы упал и загорелся беспилотник.

Министерство обороны России заявило о сбитии средствами ПВО двух беспилотников над Белгородской областью.

В центральных и восточных областях Украины ночью была объявлена воздушная тревога. Российская армия атаковала их дронами типа "Шахед". Воздушные силы Украины сбили 35 беспилотников из 39. О пострадавших не сообщается.