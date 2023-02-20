В Курской области шесть военных погибли из-за пожара в блиндаже

В Курской области в результате пожара в блиндаже погибли шесть военнослужащих российской армии. Ещё один солдат пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы региона. Эту информацию подтвердило и Министерство обороны, не уточняя количество пострадавших.

Сообщается, что при возгорании сдетонировали боеприпасы, которые хранились в блиндаже. По данным Министерства обороны, пожар произошёл из-за грубого нарушения правил безопасности при обращении с горючими материалами.

Телеграм-канал Baza сообщает, что военнослужащие были срочниками. Они топили печь в блиндаже и случайно плеснули туда бензин, после этого произошёл взрыв и возгорание.

В ноябре прошлого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдаты срочной службы не будут принимать участия в боевых действиях в Украине, но могут быть отправлены в приграничные регионы - такие, как Белгородская и Курская области. Родственники солдат заявляют, что в этих регионах срочники часто попадают под обстрелы, и просят вывести их оттуда.