В Кузбассе активиста избили и оштрафовали за оскорбления ФСБ

В Кузбассе Анжеро-Судженский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей профсоюзного активиста Олега Тырышкина по статье о возбуждении ненависти по отношению к сотрудникам ФСБ. Он оставил несколько комментариев во "ВКонтакте", в которых назвал их "псами", "дебилами" и "швалью". До суда Тырышкина нашли и избили полицейские. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Накануне суда Тырышкина вызвали в прокуратуру, чтобы вручить ему постановление о возбуждении административного дела. Активист не стал слушать сотрудников прокуратуры и ушёл, — рассказывает Сибирь.Реалии.

После этого пенсионера стала искать полиция. По словам Тырышкина, полицейские избили и задержали его, после чего отвезли в прокуратуру, а оттуда - в суд. "Они меня нашли, мол, что ты от нас скрываешься. Обматерили как могли, унизили. Всякого мне наговорили, такими словами выражались страшными. Сбили с ног, начали бить по голове, затащили в машину, бросили", - рассказал активист. По его словам, его трижды ударили по голове и один раз по голове, после чего добавили: "Хорошо, что мы тебя не застрелили, хотели в тебя стрелять".

Кроме того, по словам Тырышкина, полиция приходила к его 88-летней матери и угрожала уголовными делами против сына и тем, что его отправят под стражу. При этом в отношении активиста уже возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма за комментарии про гибель главы Чечни Ахмата Кадырова в результате взрыва в 2004 году.

По этому уголовному делу Тырышкину грозит до семи лет колонии, он находится под подпиской о невыезде.

До уголовного дела активиста дважды штрафовали. 24 апреля Тырышкина оштрафовали на 2 тысячи рублей по статье о демонстрации нацистской символики за фотографию Владимира Путина в нацистской форме. Из-за этой же публикации 2 мая его оштрафовали еще раз - уже на 30 тысяч рублей по статье о публичном неуважении к органам государственной власти.