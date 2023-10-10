В Кузбассе бывший боец ЧВК "Вагнер" ударил ножом местного жителя

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области семикратно судимый бывший заключенный, участвовавший во вторжении в Украину в составе ЧВК "Вагнер", ударил ножом бывшего мужа своей знакомой. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Против 34-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. У пострадавшего повреждено легкое, он госпитализирован. Пресс-служба управления МВД по Кузбассу официально о нападении не сообщала. "Осторожно, новости" называют только имя задержанного — Александр Л. Он был семь раз судим за кражи, убийство, грабеж и незаконное хранение оружия.
В электронной картотеке Анжеро-Судженского городского суда упоминаются дела о грабеже и краже в отношении Александра Ладыгина. В 2014 году его приговорили к двум годам строгого режима.
- Это уже не первый случай, когда вернувшийся с войны боец ЧВК "Вагнер" совершает преступление на свободе. В мае 2023 года в Новосибирской области бывший наёмник пригрозил взорвать гранатой девочек 10 и 12 лет, если они не будут его слушаться, а после изнасиловал их.
- С начала года российские военнослужащие и наёмники, вернувшиеся домой после участия в боевых действиях на территории Украины, совершили не менее 27 убийств, подсчитало, основываясь на открытых источниках, издание "Агентство". В 12 случаях обвиняемыми по уголовным делам стали бойцы частной военной компании "Вагнер", которых вербовали в колониях, где они, будучи осуждёнными, отбывали наказания.
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