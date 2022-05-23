В Кузбассе Свидетеля Иеговы с инвалидностью осудили на 7 лет

Центральный районный суд Прокопьевска Кемеровской области приговорил 53-летнего Свидетеля Иеговы Андрея Власова к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России". Верующего обвинили в организации деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, Власов организовал "деятельность запрещенного юридического лица" с несколькими другими верующими. Уголовное дело против Власова завели в июле 2020 года. Через десять дней сотрудники ФСБ провели обыск в его доме и на рабочем месте. Расследование продолжалось почти год, в 2021 году дело передали в суд.

Власова поместили под домашний арест, несмотря на инвалидность 2-ой группы. Прокурор запросил для него восемь с половиной лет лишения свободы. Обвиняемыми по этому делу стали еще двое местных жителей. Им вменили участие в деятельности экстремистской организации.