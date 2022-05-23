В Кузбассе Свидетеля Иеговы с инвалидностью осудили на 7 лет

Центральный районный суд Прокопьевска Кемеровской области приговорил 53-летнего Свидетеля Иеговы Андрея Власова к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России". Верующего обвинили в организации деятельности экстремистской организации.
По версии следствия, Власов организовал "деятельность запрещенного юридического лица" с несколькими другими верующими. Уголовное дело против Власова завели в июле 2020 года. Через десять дней сотрудники ФСБ провели обыск в его доме и на рабочем месте. Расследование продолжалось почти год, в 2021 году дело передали в суд.
Власова поместили под домашний арест, несмотря на инвалидность 2-ой группы. Прокурор запросил для него восемь с половиной лет лишения свободы. Обвиняемыми по этому делу стали еще двое местных жителей. Им вменили участие в деятельности экстремистской организации.
- В 2017 году религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в России признали экстремистской и запретили ее деятельность. В стране продолжается уголовное преследование последователей организации. На данный момент в заключении находятся более 80 последователей Свидетелей Иеговы.
- В ноябре 2021 года Верховный суд постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы нельзя считать деятельностью экстремистской организации. В постановлении суда, обязательного для применения судами низшей инстанции, указывается, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, в том числе совместного исповедания религии или проведения богослужений.
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