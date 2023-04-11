В Кузбассе в отношении активиста возбудили уголовное дело за посты

В отношении 60-летнего активиста и сторонника Навального из Прокопьевска Ленарда Валеева возбудили уголовное дело о призывах к терроризму из‑за постов в соцсетях. Об этом сообщает издание "27 плюс".

Валееву грозит до семи лет лишения свободы. По данным издания, публикации активиста в соцсетях нашли сотрудники Центра "Э" и направили материалы на экспертизу. Она обнаружила в постах присутствуют "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Имя Валеева упоминалось в телеграм-канале, связанном с кузбасским Центром "Э" 2 апреля прошлого года. Тогда активиста арестовали на трое суток по обвинению в призывах к участию в антивоенном митинге, анонсированном движением "Весна".

По данным "27 плюс", Ленард Валеев активно участвовал в протестных акциях, в том числе организованных сторонникам политика Алексея Навального. По данным его соцсетей, Валеев - режиссер драмы.