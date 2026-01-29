В кузбасском ПНИ с начала января умерли девять человек

С начала января умерли девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, сообщает Министерство труда и социальной защиты Кузбасса.

По данным ведомства, умерли шесть женщин (в возрасте 21, 67, 69, 73 и 79 лет) и трое мужчин (в возрасте 19, 42 и 68 лет). Один человек скончался в машине скорой помощи, три – в ПНИ, остальные – в Прокопьевской городской больнице.

Утверждается, что причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, а также болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек устанавливаются.

Несколько дней назад стало известно, что в интернате произошла вспышка гриппа. Как пишет NGS42, были госпитализированы более 50 человек. Сотрудники учреждения рассказали изданию, что постояльцы ПНИ начали заболевать еще в середине ноября, а в новогоднюю ночь и на январских каникулах состояние больных ухудшилось.

В сентябре 2025 года издание писало со ссылкой на источники среди сотрудников ПНИ, что постояльцев учреждения кормят протухшими продуктами. "Готовить из несвежих овощей, курицы и полуфабрикатов их якобы заставляет руководство, в частности, написавшие нам обвиняют шеф-повара", – говорится в публикации.

В январе работники ПНИ рассказали NGS42, что постояльцев учреждения по-прежнему систематически кормят подгнивающей едой, кроме того, их также содержат в холодных помещениях.

24 января в Минздраве Кузбасса заявили, что у 46 постояльцев ПНИ оказались положительные пробы на грипп А, но они болеют бессимптомно, а у двух человек была выявлена внебольничная пневмония.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

"Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции", – заявили в ведомстве.

По данным СК, на данный момент зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания.