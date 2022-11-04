В Кыргызстане ещё два банка прекратили операции с картами "Мир"

Еще два коммерческих банка Кыргызстана прекратили обслуживание клиентов по российской карте "Мир". Это банки "Бай Тушум" и "Оптима".
На сегодняшний день о принятии такого решения официально заявили 11 кыргызских банков, отмечает Кыргызская служба Радио Свобода.
В Нацбанке, регулирующем платежные системы страны, заявили, что коммерческие банки вправе принимать собственные решения по этому поводу. В заявлении учреждения не упоминалась ни карта "Мир", ни введенные против России санкции. Однако, к примеру, банк "Кыргызстан" дал понять, что причина связана с санкциями, с которыми столкнулась Россия после начала военного вторжения в Украину. Другие банки приводили аргумент, что это произошло "по технической причине".
Прекращение операций по карте "Мир" зарегистрировано также в других странах Средней Азии и Турции.
После вторжения России в Украину международные финансовые институты наложили ряд ограничений на российскую банковскую систему.
В сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о возможности санкций за сотрудничество с российской платежной системой. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина познее сказала, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт "Мир" за границей, пишет РБК.
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