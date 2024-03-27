В Кыргызстане суд арестовал экс-замглавы таможенной службы

Суд в Бишкеке арестовал до 26 апреля бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Адвокат Матраимова и приехавшие в суд родственники отказались от комментариев.

Ночью 26 марта сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) доставили Матраимова в Бишкек из Азербайджана на частном самолете. В ведомстве сообщили, что его подозревают в незаконном лишении свободы и отмывании преступных доходов.

Вместе с Матраимовым были также задержаны и доставлены в Бишкек три его брата. Их увезли в Ош для проведения следственных мероприятий.

По версии следствия, Матраимов имел "близкую связь" с ранее убитым криминальным авторитетом Камчы Асанбеком (Кольбаев), а также создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей.

В январе 2024 года ГКНБ объявил Матраимова в розыск в рамках уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы. Вскоре суд наложен арест на 26 объектов недвижимости, предположительно принадлежащих Матраимову.

Имя Райымбека Матраимова стало широко известно после серии совместных журналистских расследований Радио Азаттык, издания "Клооп" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о коррупционных схемах в Гостаможенной службе, где он работал заместителем главы в 2015–2017 годы.

Спустя три года, в октябре 2020 года, Матраимова обвинили в коррупции. А затем в суде он признал свою вину и был оштрафован на 260 тысяч сомов. Перед этим он внес в бюджет страны 2 млрд сомов, часть из которых была наличными, а часть – в виде имущества.