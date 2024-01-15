Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана провели обыск в редакции информационного агентства 24.kg.

Адвокатов не пустили в офис редакции, пишет Киргизская служба Радио Свобода – Радио Азаттык со ссылкой на адвоката Нурбека Сыдыкова.

Генерального директора Асель Оторбаеву, а также шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря увезли на допрос.

Позднее в ГКНБ сообщили, что обыск прошел рамках уголовного дела по статье "Пропаганда войны". Какая именно публикация стала поводом для возбуждения дела, неизвестно. Махинур Ниязова успела сообщить, что дело касается одной из публикаций издания о войне в Украине, после этого ее увезли на допрос.

В ходе обыска ГКНБ изъял компьютеры, ноутбуки, электронные носители. Другие подробности спецслужба не раскрывает.

Правозащитная организация Международное партнерство за права человека назвала события вокруг издания "тревожными".

В сентябре 2023 года стало известно, что в России заблокировали доступ к сайту 24.kg. Причиной стали четыре новостных дайджеста, все они посвящены войне в Украине: в дайджестах рассказывается про российские обстрелы и потери среди гражданского населения, антироссийские санкции и мобилизацию.

24.kg – одно из первых интернет-изданий в Кыргызстане. Оно было основано в 2006 году. Многолетним бессменным гендиректором издания является Асель Оторбаева.