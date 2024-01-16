В Кыргызстане после обысков задержаны 11 журналистов

В Кыргызстане после обысков задержаны одиннадцать бывших и действующих журналистов расследовательских проектов "Айт Айт Десе" и Temirov Live, сообщают Сибирь.Реалии.

Всем задержанным, включая главу Temirov Live ﻿﻿Махабат Тажибек кызы, предъявили обвинение в "призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам". По соответствующей статье уголовного кодекса журналистам грозит до восьми лет лишения свободы.

Само уголовное дело возбуждено в связи с тем, что 30 декабря сотрудники милиции на страницах расследовательских проектов якобы обнаружили информацию, призывающую к акциям протеста.

Сибирь.Реалии отмечают, что в 2023 году Кыргызстан потерял сразу 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, опустившись с 72-й на 122-ю строчку, из-за репрессий в отношении журналистов и многочисленных случаев давления властей на СМИ.