В Кыргызстане после обысков задержаны 11 журналистов

В Кыргызстане после обысков задержаны одиннадцать бывших и действующих журналистов расследовательских проектов "Айт Айт Десе" и Temirov Live, сообщают Сибирь.Реалии.
Всем задержанным, включая главу Temirov Live Махабат Тажибек кызы, предъявили обвинение в "призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам". По соответствующей статье уголовного кодекса журналистам грозит до восьми лет лишения свободы.
Само уголовное дело возбуждено в связи с тем, что 30 декабря сотрудники милиции на страницах расследовательских проектов якобы обнаружили информацию, призывающую к акциям протеста.
Сибирь.Реалии отмечают, что в 2023 году Кыргызстан потерял сразу 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, опустившись с 72-й на 122-ю строчку, из-за репрессий в отношении журналистов и многочисленных случаев давления властей на СМИ.
- Накануне сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана провели обыск в редакции информационного агентства 24.kg – одного из первых интернет-изданий в стране. Генерального директора агентства Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову увезли на допрос. Вечером их отпустили. Известно, что журналисты проходят свидетелями по уголовному делу о "пропаганде войны". Поводом для дела стала публикация о войне в Украине на сайте 24.kg.
- В сентябре 2023 года стало известно, что в России заблокировали доступ к сайту 24.kg. Причиной стали четыре новостных дайджеста, в которых рассказывалось о войне в Украине - в частности о российских обстрелах, потерях среди гражданского населения, антироссийских санкциях и мобилизации.
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