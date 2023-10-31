Израиль подтвердил, что нанёс удар по лагерю Джабалия в секторе Газа

В лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа во вторник произошёл мощный взрыв, приведший, как сообщается, к многочисленным жертвам. Израильские военные признали, что нанесли удар по этому району, и утверждают, что его целью был высокопоставленный командир радикальной группировки ХАМАС. Министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольного группировке ХАМАС, сообщило, что жертвами взрыва стали десятки мирных жителей (называется число 50), примерно 150 человек получили ранения. Палестинская сторона утверждает, что причиной взрыва стал израильский авиаудар, сообщает Би-би-си.

На фотографиях агентства Reuters видны значительные разрушения в лагере и люди, которые ищут под завалами выживших.