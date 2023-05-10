В Латвии после 9 мая завели дела об оправдании войны в Украине

Правоохранительные органы Латвии завели три уголовных дела об оправдании войны в Украине после празднования 9 мая, а также дело о повреждении государственного флага.
Как сообщает издание Delfi, обвиняемыми в "прославлении войны" стали русскоязычные жители Риги и Даугавпилса. Одним из поводов для уголовного преследования стало интервью каналу TV3, в котором затрагивалась тема российского вторжения в Украину.
О задержании человека, который предположительно поджег латвийский флаг, пока не сообщалось.
Также после 9 мая возбуждено более тридцати административных дел - в основном из-за георгиевских ленточек у мест, где раньше стояли демонтированные памятники советской эпохи, а также из-за запуска фейерверков.
Пиротехника в Латвии запрещена 9 и 10 мая, в связи с этим правилом задержанным может грозить и уголовное преследование, отмечает Delfi.
- В апреле Сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов в общественных местах на 9 мая, а также запретил использование пиротехники в этот день. Среди целей принимаемого закона - защита интересов государства, нравственности общества и недопущение беспорядков.
- 9 мая 2020 года в Латвии решением Сейма было объявлено Днем памяти погибших от агрессии России в Украине. Полиция Латвии заранее предупредила, что массовые собрания 9 мая будут расцениваться как поддержка российской агрессии против Украины.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сферах, а также призывает к этому другие страны Европы.
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