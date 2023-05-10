В Латвии после 9 мая завели дела об оправдании войны в Украине

Правоохранительные органы Латвии завели три уголовных дела об оправдании войны в Украине после празднования 9 мая, а также дело о повреждении государственного флага.

Как сообщает издание Delfi, обвиняемыми в "прославлении войны" стали русскоязычные жители Риги и Даугавпилса. Одним из поводов для уголовного преследования стало интервью каналу TV3, в котором затрагивалась тема российского вторжения в Украину.

О задержании человека, который предположительно поджег латвийский флаг, пока не сообщалось.

Также после 9 мая возбуждено более тридцати административных дел - в основном из-за георгиевских ленточек у мест, где раньше стояли демонтированные памятники советской эпохи, а также из-за запуска фейерверков.

Пиротехника в Латвии запрещена 9 и 10 мая, в связи с этим правилом задержанным может грозить и уголовное преследование, отмечает Delfi.