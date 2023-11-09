В Латвии принят закон о партнёрствах людей одного пола

Парламент Латвии – Сейм – принял законопроект о партнёрстве людей одного пола. Он предусматривает создание нового юридического института – партнёрства, которое смогут заключать двое людей одного пола, которые официально заявят, что ведут общее домохозяйство и готовы заботиться друг о друге, а также не являются родственниками по прямой линии.

Законопроект поддержали 53 депутата от правящей коалиции, в которую входят партии "Новое Единство", "Прогрессивные" и "Союз зелёных и крестьян". Оппозиция в лице национал-консерваторов и популистов голосовала против. Портал Delfi отмечает, что ряд политических сил уже более 20 лет пытался добиться принятия законодательства об однополых партнёрствах, однако Сейм раз за разом отказывался это сделать. Принять законопроект удалось благодаря изменению позиции "Союза зелёных и крестьян", они согласились поддержать его в обмен на вступление в правящую коалицию.

Ранее Конституционный суд Латвии постановил, что статья Конституции о защите семьи со стороны государства предусматривает в том числе и защиту пар одного пола, "если между партнёрами существуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении". В судебном порядке несколько десятков пар на основании этого вердикта де-факто признали свои отношения семейными. При этом в принятом законопроекте есть фраза "партнёрство не приравнивается к браку", которая, как пишет Delfi, призвана "успокоить сторонников традиционных ценностей".

Чтобы заключить партнёрство, два совершеннолетних человека одного пола должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу. Партнёрство даёт его участникам ряд прав, сходных с теми правами, которые имеют супруги. Партнёры, однако, не смогут совместно усыновлять детей.

Институт однополых партнёрств существует, например, в таких странах Центральной и Восточной Европы, как Венгрия и Чехия. Эстония стала первой страной региона, легализовавшей однополые браки. Закон об этом вступит в силу 1 января 2024 года.