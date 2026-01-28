В Латвии прокремлёвский активист Александр Гапоненко получил 10 лет

Рижский районный суд приговорил 71-летнего прокремлёвского активиста Александра Гапоненко к 10 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора по обвинению в разжигании национальной ненависти и помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. Об этом сообщает агентство LETA.

Его адвокат Имма Янсоне сообщила, что после ознакомления с приговором обжалует его. Гапоненко, который с прошлого года находится под стражей, вину не признал, сообщает "Настоящее Время".

Александра Гапоненко задержали 13 февраля 2025 года после участия в круглом столе "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики, как фактор подготовки к войне с Россией", организованного российским Институтом стран СНГ. По данным LRT, там же выступали и другие граждане Латвии, в том числе объявленный в розыск экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и бывший европарламентарий Андрей Мамыкин. Уголовные дела в их отношении выделены в отдельное производство.

По версии следствия, Гапоненко сознательно распространял недостоверные утверждения, изображая латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению, обвиняя их в этноциде, включая преследование русских, запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ. Он также заявил, что одним из способов остановки "этноцида русских" может быть вторжение России в страны Балтии, включая Латвию, к чему, по его мнению, необходимо готовиться и обеспечивать идеологическую подготовку.

"Поддерживая Россию как государство-агрессора и оказывая информационную поддержку ее политической и военной деятельности, обвиняемый способствовал действиям, направленным против независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности Латвии", – заявили в прокуратуре.

Гапоненко родился в украинском Мелитополе, в 1978 году окончил экономический факультет Латвийского госуниверситета. Он является сторонником идеи "Русского мира", сооснователем незарегистрированной организации "Конгресс неграждан" и членом созданной в Риге "Русской общины". В 2018 году его обвинили в действиях, направленных против государственного суверенитета и территориальной целостности Латвии, а в 2020 году приговорили к условному сроку.