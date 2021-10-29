Суд в Риге приговорил к году и двум месяцам тюрьмы журналиста Юрия Алексеева. Он признан виновным в разжигании этнической вражды, хранении детской порнографии и боеприпасов. Он вину не признал и называет обвинения против себя сфабрикованными.

Алексеев — один из самых известных русскоязычных журналистов в Латвии, передаёт Delfi. Он был главным редактором нескольких деловых изданий, а сейчас возглавляет сайт Imhoclub.lv. С 2005 по 2009 год он был депутатом Рижской думы от объединения "За права человека в единой Латвии", которое позднее стало партией "Русский союз Латвии".

Уголовный процесс против него был начат в 2017 году, его заподозрили в публикации комментариев в интернете, разжигающих рознь против латышей. Расследование дела вела Служба государственной безопасности — спецслужба, в том числе занимающаяся контрразведкой и защитой конституционного строя.

В 2018 году против журналиста завели дело по статьям о деятельности, направленной против Латвии и помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии. Служба государственной безопасности в ежегодном отчёте называла сайт журналиста "играющим роль в укреплении российского информационного влияния".

Алексеев называет своё уголовное преследование политическим. Он отрицает, что писал разжигающие рознь комментарии, патроны называет подброшенными, и заявляет, что детской порнографией следствие называет фотографии его купающихся детей. В комментарии Delfi он заявил, что дело против него заведено, чтобы испугать живущих в стране русских журналистов. Он обжалует приговор, и до вступления его в силу останется на свободе.