В Латвии пройдет акция против транзита марганца в Россию

Во вторник латвийская либеральная партия Kustiba Par! (Движение "За!") проведет пикет у здания правительства в Риге, требуя прекращения транзита марганцевой руды в Россию.

Ранее издание Postimees опубликовало расследование о том, что через порты Эстонии и Латвии в Россию поступает марганцевая руда, используемая при производстве оружия. Россия закупает марганцевую руду в ЮАР, Габоне, Бразилии и Кот-д’Ивуаре, а доставляется она через третьи страны. По данным расследователей, на Эстонию и Латвию пришлось почти 90 процентов из 2 миллионов марганцевой руды, отправленных в Россию в прошлом году.

Марганцевая руда транспортировалась в Россию через дочернее предприятие Латвийских государственных железных дорог LDz Logistika. При этом с начала войны в Украине поставки в Россию марганцевой руды выросли в геометрической прогрессии.

Один из руководителей партии Kustiba Par! Мик Целминьш заявил, что они считают недопустимым участие в транзите марганца в Россию латвийской компании с государственным капиталом. Он также назвал это "кровавым транзитом".

Год назад LDz прекратила оказание услуг по хранению марганцевой руды, но продолжила оказывать услуги по перевозке – международные санкции не запрещают транспортировку марганцевой руды в Россию.

Латвийская государственная железнодорожная компания выпустила заявление, в котором говорится, что и она сама, и ее дочерние предприятия строго соблюдают все международные и национальные санкции.