В Латвии утверждён состав нового коалиционного кабинета

Сейм Латвийской республики утвердил новый состав коалиционного правительства, которое возглавила Эвика Силиня. В предыдущем составе она была министром благосостояния и представителем МВД в парламенте. Впервые за последние десятилетия в правительство войдут левые либералы, но не будет консервативных националистов. Об этом сообщает Би-би-си.

В коалиционный состав кабинета министров вошли три партии: "Новое единство" (правоцентристы), "Союз зеленых и крестьян" (правый центр) и "Прогрессивные" (либерализм, права человека).