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В Латвии вынесли предупреждение партии за интервью российским СМИ

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) вынесла предупреждение партии "Стабильность!" в связи с тем, что ее члены давали интервью российским и белорусским СМИ. В том числе изданиям, которые контролируют люди, находящиеся под экономическими и финансовыми санкциями Евросоюза. Об этом пишет портал Delfi.

В спецслужбе утверждают, что члены партии и депутаты Сейма Алексей Росликов и Глория Гревцова в интервью выступили с высказываниями, которые противоречат закону "О политических партиях". Речь идет о запрете для политических партий оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости демократических стран. О каких именно интервью и СМИ идет речь, в публикации не уточняется.

В СГБ также напомнили о риске уголовной ответственности за передачу финансово-экономических ресурсов лицам, которые включены санкционные списки Евросоюза за вторжение в Украину.

На выборах в 14-й Сейм от партии "Стабильность!" избрались 11 депутатов. Партия ориентирована на русскоязычный электорат и выступает за уменьшение зависимости Латвии от Евросоюза вплоть до выхода из него и предоставление права голоса на выборах людям, живущим в стране в статусе "неграждан" — это около 10 процентов населения страны, не получивших гражданства в независимой Латвии после распада СССР.

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