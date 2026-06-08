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В Латвии заблокируют сайты Wildberries и "Советского спорта"

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам, среди которых маркетплейс Wildberries, сообщает Delfi.

Wildberries попал под блокировку из-за продажи товаров с российской и советской символикой, а также атрибутики, связанной с войной против Украины.

Также сообщается о блокировке сайтов спортивных изданий Чемпионат.com и "Советский спорт", книжного сервиса LiveLib, сайтов издательств АСТ и "Лабиринт", RBC Companies и портала V1.ru. Регулятор счел, что все эти платформы продвигают лояльное отношение к России и оправдывают её военные действия против Украины.

Ранее под блокировку NEPLP попали сайты связанные с прокремлёвскими СМИ группы Russia Today.

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