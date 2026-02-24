В Латвии задержали российского специалиста по Корее Ланькова

В Риге полиция вечером 24 февраля задержала российского историка, специалиста по Корее Андрея Ланькова. Как сообщает "Новая газета Европа", профессор был задержан во время лекции на тему "Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи". Посетители лекции подтвердили это порталу Delfi. Сообщается, что учёного отвезли в миграционную службу Латвии.

По словам организаторов лекции, причиной задержания стало то, что Ланьков находится в "чёрном списке" Латвии, то есть ему запрещён въезд в страну. При этом о внесении его в чёрный список ранее не сообщалось, билеты на его лекцию свободно продавались. Учёный имеет гражданство России и Австралии.

"Новая газета Европа" пишет, что Ланьков сказал собравшимся: "Время непростое, бывает всякое. Дело житейское".

Российский оппозиционер Андрей Пивоваров написал в фейсбуке, что Антивоенный комитет, в который входит ряд видных живущих в эмиграции общественных деятелей - противников войны в Украине, направил адвоката, который будет защищать учёного. По словам Пивоварова, Ланькову сообщили, что он находится в "чёрном списке" Латвии и подлежит депортации, при этом основания включения в список не разъяснили. "В Россию его депортировать не должны, у Ланькова австралийское гражданство", - отмечает Пивоваров.

Представители властей Латвии пока не комментировали задержание Ланькова.

Андрей Ланьков – крупный специалист по Северной Корее, доктор исторических наук, профессор Университета Кукмин в Сеуле. Неоднократно был участником эфиров Радио Свобода. Суд в России штрафовал его по обвинению в участии в деятельности так называемой нежелательной организации.