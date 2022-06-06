В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию "Дождю"

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям после запрета вещания основных российских федеральных каналов.

Как сообщил агентству LETA председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято на основании новой законодательной норме, согласно которой в Латвии не могут работать телеканалы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны. Такой страной Латвия считает Россию в связи с её вторжением в Украину.

Решение вступит в силу 9 июня и будет действовать, по словам Аболиньша, до тех пор, "пока Россия не прекратит войну и не отдаст Крым". Запрещены будут, в частности, каналы E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка" и другие.

Тот же совет по электронным СМИ в понедельник решил выдать лицензию на вещание в Латвии телеканалу "Дождь". Более 10 лет его редакция работала в Москве, однако в начале марта канал был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники "Дождя" покинули Россию, часть из них ведут собственные ютьюб-каналы.

Ожидается, что вещание из Латвии начнётся 9 июня. Об этом сообщает Delfi. Сам "Дождь" пока официально не сообщал о возобновлении вещания.