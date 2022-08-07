В ЛДПР назвали "частным мнением" обещание Журавлёва убить журналиста 

В партии ЛДПР назвали "частным мнением, которое не совпадает с позицией руководства" и "не нашим методом" обещание депутата Алексея Журавлёва убить журналиста немецкого издания Bild.

В специальном заявлении, которое появилось в телеграм-канале думской фракции ЛДПР, также сказано, что Журавлёв в сентябре прошлого года "сам изъявил желание присоединиться к фракции исходя из близости патриотических позиций, но в полноценную деятельность так и не влился".

"Все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании в сентябре", - пояснили в ЛПДР.

Ранее в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" член фракции ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Журавлёв, обращаясь к журналисту немецкого издания Bild, который освещает войну в Украине, сказал буквально следующее: "Мы все придём и всех вас убьём". Журавлёв сопроводил это нецензурной лексикой.

Ведущий шоу Евгений Попов попытался прервать выступление депутата, на что тот несколько раз повторил: "А мне наплевать", после чего ещё раз пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его лично на территории Украины.