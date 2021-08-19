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В Ленинградской области неизвестный напал на активистов "Стратегии 18"

Пикет "Стратегии 18" в поддержку политических заключенных в Крыму (архивное фото)

В Кудрово Ленинградской области неизвестный напал на активистов инициативы "Стратегия 18", которые проводили пикет в поддержку крымских татар. Об этом участники акции рассказали ОВД-Инфо.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 18 августа. Владимир Шипицын, Асан Мумджи, Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарёва, Ильяс Эшреф и Ольга Смирнова проводили ежемесячный пикет в поддержку крымских татар в рамках бессрочной инициативы "Стратегия 18". Участники акции по очереди стояли с плакатом. К ним подошёл неизвестный и распылил газ из баллончика. Также он вызвал полицию, сообщив, что участники пикета все вместе держали один плакат. Полиция задержала и активистов и нападавшего.

В отношении участников пикета составят протокол об организации несанкционированного митинга. Активистов оставили на ночь в отделе полиции, кроме Ильяса Эшрефа, которого отпустили домой. Полиция изъяла плакаты, в том числе те, которые не демонстрировались в ходе пикета. Сотрудники полиции отказывались принять заявление о нападении, но в итоге сделали это.

  • "Стратегией 18" называют бессрочную акцию в поддержку крымских татар, проходящую в Москве и Санкт-Петербурге. Название связано с 18 мая 1944 года, когда советские власти начали депортацию татарских семей. Участников инициативы регулярно задерживают во время публичных мероприятий.

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