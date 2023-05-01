В Ленинградской области подорвана опора линии электропередач

В Гатчинском районе Ленинградской области рухнула опора линии электропередач. По мнению губернатора Александра Дрозденко, конструкция была подорвана цитирует издание "Фонтанка".

На соседней опоре ЛЭП найден неизвестный предмет. Дрозденко полагает, что это может быть взрывное устройство.

Известно, что инцидент произошел после полуночи 1 мая. Жители Гатчинского района услышали взрыв и увидели вспышку. Упавшую опору ЛЭП работники экстренных служб обнаружили на рассвете.

Сейчас на месте предполагаемого подрыва работают взрывотехники и сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщается, что электроснабжение области не нарушено.

На минувшей неделе взрыв произошел в городе Павловск Пушкинского района Санкт-Петербурга, в районе заброшенной котельной и конноспортивного клуба. Никто не пострадал. Следователи пришли к выводу, что сработало "неустановленное взрывное устройство", возбуждено уголовное дело.