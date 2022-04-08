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В Ленинградской области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

МиГ-31 на взлёте с аэродрома, архив

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Ленинградской области 8 апреля, экипаж катапультировался. Об этом сообщило государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на Западный военный округ российской армии.

По данным "Фонтанки", авария произошла в районе посёлка Торковичи в 125 километрах к югу от Санкт-Петербурга. Согласно сообщению армии, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

МиГ-31 — советский всепогодный истребитель, предназначенный для перехвата воздушных целей. Кроме того, эти самолёты используются в качестве носителя для гиперзвуковых крылатых ракет "Кинжал". Экипаж состоит из двух человек — лётчика и штурмана-оператора. В январе ещё один такой истребитель потерпел аварию во время взлёта с аэродрома в Новгородской области. Тогда, как утверждается, тоже никто не пострадал.

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