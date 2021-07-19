В Ленинградской области нашли подземную тюрьму с крематорием

В Ленинградской области обнаружили коттедж с подземным бункером, в котором находятся помещения похожие на камеры тюрьмы. По данным издания 47news, дом расположен в заброшенном поселке во Всеволожском районе.

Камеры оборудованы двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. Решетки закрываются на замки, аналогичные тем, что находятся в петербургском СИЗО "Кресты". В подземном бункере когда-то работала система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в него перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки,

Территория коттеджа огорожена трехметровым забором. Издание отмечает, что поверху металлические листы забора установлены под углом внутрь, чтобы было "сложнее из-за него выбраться". На участке также была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. Это помещение похоже на крематорий.

47news выяснили, что одним из владельцев дома являлся бывший начальник оперативной части следственного изолятора №4 Ренат Алимзанов. Он умер в 2018 году. Помимо него коттеджем в разное время владели дачное некоммерческое партнерство, компании, занимавшиеся финансовыми услугами, стройкой и недвижимостью, а также человек с несколькими судимостями. Кто именно построил камеры - неизвестно.

Журналисты подчеркивают, что правоохранительные органы знают о "таинственном доме" в Ленобласти. Сотрудники Следственного комитета полтора года изучали коттедж: "перекопали на участке все, что можно перекопать, просили и изучили всех, кого только можно изучить". В настоящее время дом находится в разрушенном состоянии.