В Ленобласти военнослужащий застрелился во время учений в части

В Ленинградской области в военной части в посёлке Каменка во время тренировки погиб 28-летний житель Санкт-Петербурга, которого мобилизовали на войну в Украине. Об этом сообщает "Сирена" со ссылкой на три источника.
По информации телеграм-канала, мобилизованный выстрелил в себя из автомата. Официального подтверждения этой информации нет.
В посёлке Каменка находится воинская часть 02511. В середине августа администрация Ленобласти сообщила, что военные из этой части участвуют в боевых действиях в Украине. При этом ни власти региона, ни Минобороны не приводили данных о том, сколько погибло, было ранено и попало в плен из в/ч 02511. С марта 2022 года известно о нескольких погибших и раненных военнослужащих, которые там служили. Материалы о них публиковались Север.Реалии.
- Мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Власти обещали призывать только резервистов с военным опытом, однако за две недели в ходе мобилизации были зафиксированы многочисленные ошибки: призвали и тех, кто не служил, и тех, кто имел основания для отсрочки – в том числе и по медицинским показаниям.
- По информации СМИ, с 21 сентября на пунктах сбора, полигонах или в учебных центрах умерли, минимум, 12 мобилизованных. Трое из них, как утверждается, покончили с собой. Некоторые случаи смерти мобилизованных подтверждены официально.
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