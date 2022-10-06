В Ленобласти военнослужащий застрелился во время учений в части

В Ленинградской области в военной части в посёлке Каменка во время тренировки погиб 28-летний житель Санкт-Петербурга, которого мобилизовали на войну в Украине. Об этом сообщает "Сирена" со ссылкой на три источника.

По информации телеграм-канала, мобилизованный выстрелил в себя из автомата. Официального подтверждения этой информации нет.

В посёлке Каменка находится воинская часть 02511. В середине августа администрация Ленобласти сообщила, что военные из этой части участвуют в боевых действиях в Украине. При этом ни власти региона, ни Минобороны не приводили данных о том, сколько погибло, было ранено и попало в плен из в/ч 02511. С марта 2022 года известно о нескольких погибших и раненных военнослужащих, которые там служили. Материалы о них публиковались Север.Реалии.