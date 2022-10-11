В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге местной администрации

В Ленобласти задержали 33-летнего жителя Санкт-Петербурга, его подозревают в поджоге администрации поселка в Гатчинском районе. Об этом пишет сетевое издание 47news.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело об умышленной порче имущества. По версии следствия, 25 сентября он бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в окно администрации деревни Сяськелево. В здании администрации полностью выгорел один из кабинетов, ущерб оценили в один миллион рублей. Утверждается, что на допросе подозреваемый признал вину и рассказал, что поджег администрацию из-за мобилизации - его друзья получили повестки в военкомат.
- Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти обещали призывать только резервистов с военным опытом, однако за две недели в ходе мобилизации были зафиксированы многочисленные ошибки: призвали и тех, кто не служил, и тех, кто имел основания для отсрочки – в том числе и по медицинским показаниям.
- В России после начала военного вторжения в Украину, а также после объявления о мобилизации массово стали поджигать военкоматы и здания администраций. Уже в день объявления мобилизации 21 сентября неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае.
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