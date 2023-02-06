В лесу под Калугой взорвался беспилотник, сообщил губернатор

Недалеко от Калуги в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Это произошло в лесу за городом в пять часов утра, сообщил в телеграме губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, никто не пострадал. Кому принадлежал летательный аппарат, не уточняется. Калужская область граничит с Москвой.

Это не первый подобный инцидент в регионе. В октябре в области обнаружили сразу два дрона. Один упал и взорвался на территории военного аэродрома Шайковка, где дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Предположительно, беспилотник прилетел со стороны границы – Калужская область граничит с Брянской, а та в свою очередь – с Украиной. Во время взрыва никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений, сообщали местные власти.



12 октября средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на юге Калужской области. Обломки упали в безлюдной местности.

На авиабазе Шайковка дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. В его состав входят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые участвуют в налётах на Украину.

В декабре аэродромы в городе Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области подверглись атакам украинских беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Среди погибших в Дягилеве майор Воздушно-космических сил России Евгений Навлютов. В ряде телеграм-каналов утверждалось, что Навлютов был пилотом бомбардировщика Ту-22М3.

Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.