В личном блоге Собянина появились проукраинские записи

В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина "Сергей Собянин. Личный блог" вечером 21 июня был опубликован ряд сообщений в поддержку Украины и с критикой российских властей, в частности "Москва будет гореть", "Слава Украине", критика президента Владимира Путина в грубых выражениях, а также утверждение, что автор канала, то есть Собянин, отправил пожертвования на дроны ВСУ и находится в Лондоне.

Сообщения провисели около 30 минут, после чего были удалены. Сам Собянин никак не объяснил их появления, агентство Msk1.ru написало, что их предположительно сделали "мошенники". Комментаторы предполагают, что блог был взломан. 21 июня Собянину исполнилось 68 лет.

Москва в последние дни подвергается атакам украинских беспилотников, в ночь на 22 июня тот же Собянин - уже в официальном блоге - отчитался о том, что были сбиты около 60 дронов. Были закрыты московские аэропорты. На этот раз, в отличие от 18 июня, когда возникли масштабные пожары на НПЗ в Капотне и рынке "Садовод", о серьёзном ущербе не сообщается.