В Лимане началась эксгумация тел погибших жителей

В городе Лиман Донецкой области, с мая находившемся под контролем российских войск и недавно освобождённом украинской армией, в воскресенье были эксгумированы первые 20 тел из массового захоронения мирных жителей города, погибших во время оккупации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
После того, как город перешёл под контроль Украины, стало известно о двух массовых захоронениях. В одном из них похоронены около 200 гражданских лиц, они похоронены в одиночных могилах. Второе - братская могила украинских военнослужащих. Цель эксгумации - идентифицировать погибших и определить причину их смерти. Она проводится в рамках уголовного дела о нарушении правил и обычаев войны.
Всего с 29 сентября полиция Украины, как сообщается, обнаружила в освобождённых населённых пунктах Донецкой области 87 тел. Большинство из них погибли от осколочных ранений или умерли по естественным причинам.
Ранее в городе Изюм Харьковской области, который был отбит украинскими войсками в начале сентября, была проведена эксгумация из массового захоронения, где находились тела более 400 человек. Среди них, как сообщается, были найдены тела со следами пыток.
- В воскресенье украинский доброволец, бывший командир полка "Азов" Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, снятое, как он утверждает, в городе Купянск Харьковской области ещё во время российской оккупации. Как утверждает Жорин, не приводя подробностей, видео было обнаружено в телефоне российского военного. На нём видно, как тело женщины в гражданской одежде и с мешком или непрозрачным пакетом на голове сбрасывают в яму, где уже лежат тела нескольких человек (осторожно, кадры по ссылке могут вас шокировать). Российские телеграм-каналы публикуют это видео, сопровождая его словами о том, что кадры якобы показывают расправу украинских военных над жителями города, возможно сотрудничавшие с российскими войсками. Официально украинские власти или российские военные видео не комментировали.
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