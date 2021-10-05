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В Липецке на пенсионерку завели дело о ложном сообщении о теракте

В Липецкой области МВД завело уголовное дело на 61-летнюю пенсионерку из Лебедяни. Её обвиняют в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает "Медиазона" (внесена в список иноагентов) со ссылкой на пресс-службу МВД.

По версии следователей, пенсионерка позвонила по номеру 112 и заявила, что заложила бомбу и взорвёт свой подъезд, если ей не подключат отопление. После этого на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели дом и не нашли взрывных устройств.

Пенсионерку отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

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