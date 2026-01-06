В Липецкой области после атаки дронов горит нефтебаза

В Липецкой области в результате атаки беспилотника начался пожар на промышленном объекте, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Артамонов не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Телеграм-канал Astra проанализировал кадры очевидцев и пришел к выводу, что горит "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие хутора. Об атаке по нефтебазе пишут также украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.



В Пензе, по данным Astra, дрон, предположительно, попал в объект, находящийся на территории Грузового автотранспортного предприятия №2 (ГАТП-2) в микрорайоне Шуист. На территории "ГАТП-2" арендуют помещения различные предприятия. Куда именно попал дрон, определить невозможно, пишет издание.

В Ленинградской области обломки беспилотника упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, пострадавших нет.

В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, в результате удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ "Мираторг" ранены два водителя.

Astra cо ссылкой на читателей пишет, что взрывы были слышны также в Ярославле в районе Нефтестрой, где расположены НПЗ и нефтебаза, а также в городе Стерлитамак, где находится нефтехимический завод (АО "СНХЗ").

Утром врио губернатора области Виталий Королев сообщил, что обломок беспилотника попал в окна одной из квартир многоэтажного дома, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали. Позднее он заявил, что причиной пожара стал "хлопок бытового газа".

"Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки", – написал Королев, добавив, что всего за ночь над регионом сбили шесть беспилотников.

Минобороны России отчиталось о 129 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 6 января.