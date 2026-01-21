В Литве в 2025 году 87 граждан РФ признали представляющими угрозу

Власти Литвы в 2025 году признали 1721 гражданина Беларуси и России представляющими угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью человека. Об этом сообщает Департамент миграции при МВД Литвы.

В их числе 1634 гражданина Беларуси, что почти в три раза больше, чем в 2024 году (598 граждан). В прошлом году 391 белорусу отказали в выдаче ВНЖ при первом обращении, 1023 – отказали в замене документа после истечения срока действия имеющегося у них ВНЖ, 214 – аннулировали действующий ВНЖ.

Остальные признанные угрозой госбезопасности – россияне (87 человек). В 2024 году такие решения были приняты в отношении 125 граждан России. В прошлом году отказы в выдаче ВНЖ получили 14 граждан России, 28 россиянам отказали в продлении вида на жительство, 13 – аннулировали действующие ВНЖ.

Всем лицам, которые были признаны угрозой безопасности, запретили въезд в Литву, отмечает "Настоящее Время".

В Литве ранее был принят закон, запрещающий россиянам ездить в РФ и Беларусь чаще, чем раз в три месяца. Исключения сделаны для лиц, осуществляющих международные грузовые или пассажирские перевозки. Спецслужбы Литвы, которые настаивали на ужесточении условий предоставления ВНЖ гражданам России и Беларуси, полагают, что ФСБ России и КГБ Беларуси нередко вербуют тех, кто часто ездит из Литвы на родину.

В начале января внимание привлекли высказывания одного из руководителей Фонда борьбы с коррупцией, российского оппозиционера Леонида Волкова, живущего в Литве. В частной переписке он приветствовал сообщение о гибели командира воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина, впоследствии оказавшееся ложным, и выступил с резкими оценками в адрес ряда украинских руководителей.

После публикации скриншотов переписки Волков написал, что его сообщение было "эмоциональное и резкое" и ему следовало лучше себя контролировать. Департамент миграции Литвы, как сообщалось, обратился в Департамент госбезопасности (литовскую спецслужбу) за дополнительной консультацией по поводу "возможной угрозы национальной безопасности" в связи с высказыванием Волкова. О каких-либо последствиях этого пока не сообщалось.