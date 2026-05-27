В Литве произошла масштабная утечка сведений из госреестра. Об этом стало известно после того, как Генпрокуратура Литвы объявила о начале расследования возможного незаконного доступа третьих лиц к государственным информационным системам.

По данным надзорного органа, взлом базы данных Центра регистров произошёл из-за рубежа. В результате, предположительно, были незаконно скопированы более 600 тысяч записей с данными. Речь идёт в первую очередь о сведениях из реестров недвижимости и юридических лиц.

Как отмечают СМИ, утечка данных из госреестра произошла еще в январе этого года, а учреждение узнало о ней только в начале апреля. На фоне скандала со взломом ушел в отставку генеральный директор Центра регистров Адриюс Юсас.

Лидер консерваторов в парламенте Лауринас Кащюнас заявил, что среди просочившейся информации есть сведения о литовских политиках, дипломатах, военных и сотрудниках разведки.

По словам Кащюнаса, за произошедшим может стоять российская разведка.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 27 мая сообщила, что в ходе утечки похищена информация о её семье.

Президент страны Гитанас Науседа не был проинформирован об утечке. "Он до сих пор не знает, были ли украдены его данные. Сегодня президент пытался войти в систему самообслуживания Центра регистрации населения, но из-за сбоя системы ему это не удалось", – – сообщили в канцелярии президента.