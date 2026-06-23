В Литве сменится премьер и состав правительства

В Литве ушло в отставку коалиционное правительство во главе с Ингой Ругинене. Об отставке было объявлено на заседании кабинета во вторник. Отставка ожидалась - крупнейшая партия в Сейме, социал-демократы, ранее уже договорилась о формировании нового кабинета министров с двумя партнёрами после того, как распалась нынешняя правящая коалиция.

Социал-демократы решили прекратить сотрудничество с популистской партией "Заря Немана". В новую коалицию с социал-демократами войдут Союз крестьян, зелёных и Христианских семей Литвы и Союз демократов "Во имя Литвы". Новым премьером станет лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичус. У его однопартийцев останется большинство мест в новом кабинете министров. Не ожидается, что смена правительства как-то повлияет на внешнюю политику Литвы, в том числе поддержку Украины.

Социал-демократы одержали победу на выборах в 2024 году. Сформированное тогда правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом ушло в отставку в 2025 после коррупционного скандала, ему на смену пришёл кабинет Ругинене.